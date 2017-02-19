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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

30 литров «Боярышника» и лосьонов изъяли в ходе рейда по архангельским ларькам

Спиртосодержащая непищевая продукция была обнаружена в торговом павильоне по улице Дачная и ларька в сказочном поселке Уйма Приморского района.
В ларьках торговали «Боярышником», лосьонами и тониками. Арестованная продукция направлена на экспертизу. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Продавцу придется заплатить крупный штраф.
 
Напомним, более 25 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции было изъято 9 февраля из архангельского ларька на пересечении улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов в ходе совместного рейда полиции и специалистов регионального управления Роспотребнадзора.
  
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просмотров: 102
дата: 19.02.17 | 19:13
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