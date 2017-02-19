Архангельск: Общество

фото, видео с места события 30 литров «Боярышника» и лосьонов изъяли в ходе рейда по архангельским ларькам Спиртосодержащая непищевая продукция была обнаружена в торговом павильоне по улице Дачная и ларька в сказочном поселке Уйма Приморского района.



Напомним, более 25 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции

В ларьках торговали «Боярышником», лосьонами и тониками. Арестованная продукция направлена на экспертизу. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Продавцу придется заплатить крупный штраф.Напомним, более 25 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции было изъято 9 февраля из архангельского ларька на пересечении улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов в ходе совместного рейда полиции и специалистов регионального управления Роспотребнадзора. версия для печати просмотров: 102

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