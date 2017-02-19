В ларьках торговали «Боярышником», лосьонами и тониками. Арестованная продукция направлена на экспертизу. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Продавцу придется заплатить крупный штраф.
Напомним, более 25 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции было изъято
9 февраля из архангельского ларька на пересечении улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов в ходе совместного рейда полиции и специалистов регионального управления Роспотребнадзора.