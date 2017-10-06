39 молодых специалистов-медиков чествовали в архангельской горбольнице

В Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич состоялось посвящение молодых специалистов. В этом году к трудовой деятельности приступили 25 врачей и 14 медицинских сестер.

Новыми кадрами пополнились терапевтические и хирургические отделения, отделение медицинской реабилитации, анестезиологии и реанимации, гинекологии, приемное отделение, рентгеновское отделение, региональный сосудистый центр, поликлинические отделения и клиническая лаборатория.

По словам начальника отдела кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Андрея Клыкова, в Архангельской области наблюдается стабилизация кадровой ситуации и сокращение общего количества вакантных должностей врачей.

- В 2014 году было 944 вакансии, в 2016 году уже 680. Основным механизмом по восполнению недостаточной укомплектованности медиками является целевое обучение. Ежегодно Минздравом России увеличивается квота на целевое обучение врачей разных специальностей. Заключив договор о целевом обучении, и получив образование за государственный счет, молодые люди должны отработать в выбранном лечебном учреждении минимум три года, - подчеркнул Андрей Клыков.

Для привлечения и закрепления в учреждениях здравоохранения молодых специалистов, в том числе и Первой городской клинической больнице, им оказывается поддержка в виде выплаты подъемных и решения жилищного вопроса.