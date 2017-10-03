80-летнюю историю Архангельской области представят в портретах современников

Выставка фотографа Николая Гернета под названием «Ровесники Архангельской области» откроется на этой неделе в Гостиных дворах. Проект приурочен к юбилею региона и поддержан губернатором.

В процессе работы над проектом Николай побывал практически во всех районах и городах Архангельской области. Позади десяток захватывающих фотоэкспедиций, почти 12 тысяч километров пути. Портреты северян, родившихся в 1937 году – главный результат этих поездок.

В кадре – рабочие и доярки, судостроители и дорожники, врачи и педагоги, художники и киномеханики: люди, на плечах которых держалась область. В этих лицах и судьбах – характер эпохи и отражение истории Русского Севера.

Основные вехи в истории Архангельской области и судьбах ее ровесников совпали. Эпоха развития и расцвета пришлась на 60-80-е годы. Переломные 90-е стали временем перемен для всей страны и новым этапом в жизни наших героев, которые вышли на заслуженный отдых. Сегодня они – восьмидесятилетние люди, не потерявшие интереса к жизни, которые занимаются спортом, рисуют картины, пишут стихи, ведут хозяйство…

Ровесники Архангельской области. Эти люди своим трудом создавали сегодняшний день. И данная выставка – своеобразное наше общее им «спасибо».