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Архангельск: Общество

     

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Администрация Архангельска и «Поморская лесопильная компания» будут сотрудничать

Подписи под соглашением о партнерстве в решении социально-экономических вопросов поставили Глава Архангельска Игорь Годзиш и директор ООО «Поморская лесопильная компания».

Эффект от конструктивного взаимодействия между городской властью и бизнесом в первую очередь почувствуют жители Северного округа.

В настоящее время «Поморской лесопильной компанией» на территории бывшего Соломбальского ЛДК реализуется проект по созданию современного производства. Здесь строится пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн в год, лесопильное предприятие, которое будет выпускать до 1,5 млн. кубометров пиломатериалов, создается логистическая инфраструктура. Возобновление работы крупного предприятия лесопереработки имеет огромное значение для столицы Поморья.

- Очень важно, что сегодня мы видим, как восстанавливается система участия предприятий в социальной жизни тех территорий, где они располагаются. В лице «Поморской лесопильной компании» жители Северного округа и города в целом увидят не только работодателя, но и надежного партнера, который заинтересован в развитии территории, создании комфортной среды за пределами производства, - отметил Игорь Годзиш.

Михаил Папылев подчеркнул, что бизнес видит своей задачей создание комфортной среды: от этого зависит производительность труда, рабочий климат на предприятии, желание сотрудников остаться здесь жить и работать.

В первую очередь «Поморская лесопильная компания» намерена заняться благоустройством территории, прилегающей к предприятию, оказывать помощь в организации культурного и спортивного досуга. Перед сторонами, подписавшими соглашения, стоят и более глобальные задачи: сотрудничать в области привлечения российских и иностранных инвесторов, содействовать формированию положительного имиджа и экономической привлекательности столицы Поморья.

  
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просмотров: 182
дата: 22.04.17 | 11:22
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Комментарии пользователей
Василий И. (1)
Научат "пилить"?
22.04.17
12:44
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