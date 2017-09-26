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Общество | Главные новости

Администрация Архангельска найдет перевозчика на три маршрута на повторном аукционе

сегодня 12:30
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Победивший в автобусном аукционе предприниматель Яковлев А.О. не смог закупить необходимое количество транспорта. В администрации Архангельска рассказали журналистам о своих дальнейших действиях в сложившейся ситуации.
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Муниципальный контракт с победившим участником аукциона был заключен 12 сентября. По словам начальника управления транспорта, дорог и мостов Алексея Потолова, перевозчик знал, на какие условия он идет, соглашаясь на участие в аукционе. Одержав победу в конкурсе, предприниматель также мог уведомить администрацию об отсутствии автобусов, однако не сделал этого и заключил контракт, зная, что "не потянет" его. 

Планировалось, что новые автобусы выйдут на линию с 10 ноября. Сейчас будет проведен новый аукцион, и к этой дате низкопольный транспорт успеет появиться на архангельских дорогах.

По словам чиновника, этот случай не единичный, на аукцион может заявиться любое лицо. Таким образом, от повторения подобных ситуаций Архангельск не застрахован. Таких предпринимателей лишь вносят в реестр недобросовестных поставщиков и не допускают к участию в конкурсах.

Что касается муниципальных АПАП-1 и АПАП-2, то по словам Алексея Потолова они проходят процедуру банкротства и сотрудничать с ними администрация не будет.  

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