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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Администрация города не поддержала идею повышения тарифов на пассажирские перевозки

Глава областного центра Игорь Годзиш провел совещание с перевозчиками по модернизации пассажирских перевозок в столице Поморья.

Ранее Ассоциация автотранспортников Архангельской области направила письмо в адрес городских властей, в котором изложила свои условия перехода на обслуживание льготных пассажиров по электронным картам и предложила отложить введение новой маршрутной сети. На совещании градоначальником было озвучено, что в 2017 году Архангельск приступит к оптимизации маршрутной сети и внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда. До 1 марта текущего года в каждом автобусе должно быть установлено считывающее устройство – валидатор, в ином случае перевозчик обязан везти пассажира-льготника бесплатно.

Летом 2016 года Ассоциация автотранспортников Архангельской области подписала соглашение с Администрацией Архангельска и МУП «АППП», чем взяла на себя обязательство участвовать в социальных проектах в области пассажирских перевозок. Начальник отдела транспорта и связи департамента городского хозяйства Дмитрий Антонов подчеркнул, что, несмотря на принятые на себя обязательства, перевозчики фактически не осуществляют действий по подготовке к работе в автоматизированном режиме с 1 марта 2017 года: валидаторы не приобретаются, автоматизированные рабочие места для обработки информации не создаются. Очевидно и низкое качество работы перевозчиков: на половине маршрутов ежемесячно не выполняется объем рейсов, многие автобусы не выходят в вечернее время, регулярно поступают жалобы на водителей и кондукторов, которые ведут себя грубо. Соглашениями было предусмотрено применение на муниципальных маршрутах низкопольных автобусов большой и средней вместимости, что к настоящему моменту перевозчиками не реализовано.

Перевозчики в свою очередь говорили о том, что необходимо повысить тариф и отложить введение новой маршрутной сети как минимум на 2-3 года. Однако позиция Администрации города в этом вопросе остается неизменной.

- В 2014 году тариф для пассажиров был повышен как раз с этой целью – чтобы перевозчики смогли приобрести новые современные автобусы, организовали нормальные пункты питания и отдыха для водителей на конечных остановках. Ничего из этого не было сделано. Говорить о повышении тарифов можно тогда, когда предприятия приступят к модернизации своей работы и новое качество обслуживания будет очевидно горожанам. Сейчас как раз пришло такое время, и первый шаг на этом пути – обеспечение возможности для пассажиров льготных категорий пользоваться электронными транспортными картами, - подчеркнул Глава города Игорь Годзиш.

Эту позицию поддержали заместитель министра транс­пор­та Архан­гель­ской области - начальник управления транспорта и дорожной деятельности Олег Мишуков и руководитель регионального агентства по тарифам и ценам Елена Попова. 

  
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просмотров: 111
дата: 10.02.17 | 15:49
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Солнышко К. (1)
Они считают , что за хамство кондукторов ,безобразную езду водителей , грязь в автобусах надо повысить плату ? За это пассажиры должны им еще доплатить ??? На это уже нет слов......
10.02.17
16:12
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