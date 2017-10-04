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Общество | Главные новости

Вековой юбилей органы ЗАГС в Архангельской области отметят поэтическим конкурсом

сегодня 10:36
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Конкурс стихотворений собственного сочинения на тему «Семья, в которой счастлив я», посвященного 100-летнему юбилею органов ЗАГС России, проходит в Поморье.
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На конкурс принимаются авторские поэтические произведения на тему семьи и любви. Участниками могут стать как начинающие, так и уже публикующиеся авторы старше 18 лет, пишущие стихи на русском языке. 

Конкурс проводится с 1 октября по 25 ноября 2017 года в 2 этапа. Для участия в первом (отборочном) туре необходимо в срок до 1 ноября 2017 года прислать стихотворное произведение, автором которого вы являетесь, на e-mail агентства ЗАГС (zags@dvinaland.ru) или на почтовый адрес: 163004 г. Архангельск, пр.Троицкий 49, с обязательной пометкой «Поэтический конкурс».

В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилию, отчество, возраст, город проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Авторы отобранных стихотворений примут участие во втором туре, который состоится 25 ноября 2017 года в 14.00 на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А.Добролюбова. Во втором этапе поморским поэтам предстоит выразительно прочитать свое стихотворение со сцены.

Победители конкурса будут награждены грамотами, а также ценными подарками. Главный приз за первое место – путевка в лесной отель «Голубино».

Более подробную информацию, заявку об участии и положение о конкурсе можно посмотреть на странице официального сайта агентства ЗАГС Архангельской области. Телефон для справок: (8182) 201-400.
Автор: zags
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