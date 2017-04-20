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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Работники аграрного техникума в Архангельске добились отставки неугодного директора

Министерством образования и науки Поморья принято решение о расторжении трудового договора с руководителем аграрного техникума Инной Лавровой. Причиной тому стало отсутствие коллективного договора в учебном заведении.

В ближайшее время будет объявлено о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора этого учебного заведения.

Журналисты News29 неоднократно освещали ситуацию, сложившуюся в техникуме. После назначения директора прошло общее собрание, на котором было заявлено, что сотрудники лишены права голоса при утверждении основных документов, в частности, устава. Преподаватели, проработавшие полный календарный год, не получили положенную материальную помощь.

После огласки конфликта руководители министерства образования и науки региона провели в учреждении выездное совещание. Поводом для открытого разговора стало обращение представителей коллектива техникума, в котором они попросили главу ведомства дать оценку некоторым управленческим решениям Инны Лавровой.

Ведомством была проведена внутренняя проверка работы техникума. Правовых оснований для отстранения директора от работы тогда выявлено не было.

В тоже время руководителю было предложено нивелировать разногласия в коллективе с помощью законодательных инструментов, одним из которых является коллективный договор. Этот документ может чётко регламентировать взаимоотношения между руководством и сотрудниками.

До настоящего времени такой документ в техникуме разработан не был, не приняты и другие меры по устранению разногласий внутри коллектива, что может негативно сказаться на организации образовательного процесса.

В итоге Министерством образования и науки Архангельской области принято решение об обновлении руководящего состава аграрного техникума.

  
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просмотров: 451
дата: 20.04.17 | 18:07
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