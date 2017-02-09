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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Акцизы на алкоголь решили разложить по региональным бюджетам

По новой схеме в государственную казну будет поступать не половина, а вся полученная сумма. Затем 40-50% этой общей суммы вернется в регионы, но пропорционально числу жителей старше 18 лет.

Поручение создать новую систему распределения дал в конце 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин. Воплощением проекта занимается Министерство финансов, которая должна будет детально прописать эту схему. К разработке также привлечены Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росалкогольрегулирование (РАР).

Задачей реформирования порядка сбора акцизов является мотивирование губернаторов к заботе об умеренном потреблении алкоголя у него в регионе. Во главу угла становится количество взрослого населения (основные потребители алкоголя), то есть чем больше в области людей, тем больше денег она получит.

— Больше всех могут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть в выигрыше регионы непьющие, где большое, здоровое, долго живущее население. Теряют те, у кого водочные заводы, — рассказал чиновник федерального уровня.

Ранее такая схема предлагалась Федеральной антимонопольной службой. В конце 2015 года ФАС внесла в правительство свое предложения, призванные ослабить протекционизм глав регионов. Переходный период, по задумке Росалкогольрегулирования должен занять два года, - передают "Известия". 

  
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просмотров: 91
дата: 09.02.17 | 10:32
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Владимир С. (2)
Опять мужики будут "кормом" для государственной власти.
09.02.17
11:25
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Vadimych (1)
Короче, получит больше всех москва с её миллионами населения. Пьющее, непьющее-это вопрос десятый.
09.02.17
11:09
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