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Общество | Главные новости

Актер Валерий Баринов проведет концерт «Сердце Севера» в архангельском драмтеатре

сегодня 12:49
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15 декабря на сцене храма Мельпомены покажут сюжетно-театральную историю о людях Севера, о тех, кто развивает регион и является будущим края. Мероприятие приурочено к 80-летию Архангельской области.
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Ведущим церемонии станет народный артист России Валерий Баринов. Также в рамках концерта состоится вручение региональной общественной награды «Достояние Севера»: в зале соберутся гости из разных муниципальных образований области, которые внесли большой вклад в её развитие.

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов: «Программа представит зрителям всю музыкальную палитру нашей области: в концерте примут участие ведущие творческие коллективы, среди которых фольклорный коллектив «Сдарья», группа «Неизвестный композитор», Архангельский филармонический камерный оркестр, Северный русский народный хор, духовой оркестр ВМФ, цирк «Весар», Алла Сумарокова, оркестр народных инструментов Музыкального колледжа. А чтобы познакомиться с яркой программой смогли не только приглашённые гости, но и все желающие, организаторы предоставят возможность посмотреть видеотрансляцию концерта».

Праздничная программа будет разделена на несколько блоков. Например, исторический блок расскажет зрителям об истории Русского Севера и о людях, живущих здесь. Молодёжный блок докажет, что наша область богата молодыми талантами, выступающими в разных сферах искусства: зрители оценят номера танцевально-акробатических коллективов. А в промышленно-отраслевом блоке речь пойдёт о значимых отраслях экономики и социальной сферы Архангельской области. В этот увлекательный рассказ будут органично вплетаться музыкальные поздравления от участников концерта.

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