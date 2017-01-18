Архангельск: Общество

фото, видео с места события Активистам «Этаса» архангельские власти предложили сменить место прописки Экологи должны покинуть занимаемое их организацией помещение – теплицу на территории школы №36. В качестве варианта нового места обитания «Этаса» чиновники предложили здание бывшей вечерней школы на Калинина, 3 с печным отоплением.



Есть основания полагать, что руководство школы воспользовалось этим обстоятельством, чтобы не продлевать отношения со скандальной организацией.



Учитывая социальную направленность организации, её активное участие в значимых городских проектах, власти предложили учреждению сменить место прописки. Одним из предлагаемых властями вариантов стало здание по ул. Калинина, 3, которое отапливается печным отоплением.



К слову, летом прошлого года добровольцы организации отремонтировали крышу здания, которое они занимали 17 лет. Кроме того, на прилегающей территории у ребят высажены саженцы, которые используются в озеленении города. Так, минувшей весной активисты высадили более 3 тысяч деревьев по всему городу.



Стоит добавить, что на итоговой пресс-конференции глава региона Игорь Орлов заступился за активистов-общественников, которые в наступивший в России Год экологии могут остаться без крыши над головой. Общаясь с журналистами губернатор заявил, что « «Этас» в обиду не даст » .

Договор о совместной деятельности между школой №36 и экологической организацией, заключённый в январе 2013 года, был расторгнут осенью 2016 года, после истечения срока. Сами волонтеры «Этаса» в качестве одной из причин такого поворота событий называют скандал , который разгорелся вокруг организации летом прошлого года. Тогда выяснилось, что один из ее учредителей, который является исполнительным директором, в 1996 году был осужден за совершение развратных действий в отношении ребенка и отбывал наказание за решеткой. С учетом этого прокурором Архангельска в суд направлен иск о прекращении деятельности общественной организации «Этас» в сфере образования и воспитания.Есть основания полагать, что руководство школы воспользовалось этим обстоятельством, чтобы не продлевать отношения со скандальной организацией.Учитывая социальную направленность организации, её активное участие в значимых городских проектах, власти предложили учреждению сменить место прописки. Одним из предлагаемых властями вариантов стало здание по ул. Калинина, 3, которое отапливается печным отоплением.К слову, летом прошлого года добровольцы организации отремонтировали крышу здания, которое они занимали 17 лет. Кроме того, на прилегающей территории у ребят высажены саженцы, которые используются в озеленении города. Так, минувшей весной активисты высадили более 3 тысяч деревьев по всему городу.Стоит добавить, что на итоговой пресс-конференции глава региона Игорь Орлов заступился за активистов-общественников, которые в наступивший в России Год экологии могут остаться без крыши над головой. Общаясь с журналистами губернатор заявил, что«Этас» в обиду не даст версия для печати просмотров: 478

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