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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Активистам «Этаса» архангельские власти предложили сменить место прописки

Экологи должны покинуть занимаемое их организацией помещение – теплицу на территории школы №36. В качестве варианта нового места обитания «Этаса» чиновники предложили здание бывшей вечерней школы на Калинина, 3 с печным отоплением.
Договор о совместной деятельности между школой №36 и экологической организацией, заключённый в январе 2013 года, был расторгнут осенью 2016 года, после истечения срока. Сами волонтеры «Этаса» в качестве одной из причин такого поворота событий называют скандал, который разгорелся вокруг организации летом прошлого года. Тогда выяснилось, что один из ее учредителей, который является исполнительным директором, в 1996 году был осужден за совершение развратных действий в отношении ребенка и отбывал наказание за решеткой. С учетом этого прокурором Архангельска в суд направлен иск о прекращении деятельности общественной организации «Этас» в сфере образования и воспитания.
 
Есть основания полагать, что руководство школы воспользовалось этим обстоятельством, чтобы не продлевать отношения со скандальной организацией.
 
Учитывая социальную направленность организации, её активное участие в значимых городских проектах, власти предложили учреждению сменить место прописки. Одним из предлагаемых властями вариантов стало здание по ул. Калинина, 3, которое отапливается печным отоплением.

К слову, летом прошлого года добровольцы организации отремонтировали крышу здания, которое они занимали 17 лет. Кроме того, на прилегающей территории у ребят высажены саженцы, которые используются в озеленении города. Так, минувшей весной активисты высадили более 3 тысяч деревьев по всему городу. 

Стоит добавить, что на итоговой пресс-конференции глава региона Игорь Орлов заступился за активистов-общественников, которые в наступивший в России Год экологии могут остаться без крыши над головой. Общаясь с журналистами губернатор заявил, что ««Этас» в обиду не даст».
  
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просмотров: 478
дата: 18.01.17 | 13:33
комментариев: 3
1 2
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Комментарии пользователей
PrizraK (2)
Похоже на пиар "Этаса". Судя, по тексту новости, Калинина,3 это лишь один из предложенных вариантов. И "печное отопление" - страшилка для "дитя городских джунглей". Шумиха по поводу исполнительного директора - лишь домыслы и предположения.
18.01.17
14:13
+
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Vadimych (1)
Какие то экологи эти не такие. То какого то благообразного дедушку-озеленителя Архангельского засадили за разврат, и эти туда же. И губер вот тоже за обиженных заступается. Чудны дела твои, Господи...)
18.01.17
13:48
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