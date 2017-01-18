Договор о совместной деятельности между школой №36 и экологической организацией, заключённый в январе 2013 года, был расторгнут осенью 2016 года, после истечения срока. Сами волонтеры «Этаса» в качестве одной из причин такого поворота событий называют скандал
, который разгорелся вокруг организации летом прошлого года. Тогда выяснилось, что один из ее учредителей, который является исполнительным директором, в 1996 году был осужден за совершение развратных действий в отношении ребенка и отбывал наказание за решеткой. С учетом этого прокурором Архангельска в суд направлен иск о прекращении деятельности общественной организации «Этас» в сфере образования и воспитания.
Есть основания полагать, что руководство школы воспользовалось этим обстоятельством, чтобы не продлевать отношения со скандальной организацией.
Учитывая социальную направленность организации, её активное участие в значимых городских проектах, власти предложили учреждению сменить место прописки. Одним из предлагаемых властями вариантов стало здание по ул. Калинина, 3, которое отапливается печным отоплением.
К слову, летом прошлого года добровольцы организации отремонтировали крышу здания, которое они занимали 17 лет. Кроме того, на прилегающей территории у ребят высажены саженцы, которые используются в озеленении города. Так, минувшей весной активисты высадили более 3 тысяч деревьев по всему городу.
Стоит добавить, что на итоговой пресс-конференции глава региона Игорь Орлов заступился за активистов-общественников, которые в наступивший в России Год экологии могут остаться без крыши над головой. Общаясь с журналистами губернатор заявил, что «
«Этас» в обиду не даст»
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