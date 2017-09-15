Активисты Народного фронта инициировали ликвидацию крупной свалки в Архангельске

В рамках реализации проекта «Генеральная уборка» активисты держали на контроле ликвидацию крупной свалки твердых коммунальных отходов, которая была занесена на сайт «Интерактивная карта свалок» в округе Майская Горка.

Свалка была выявлена в марте этого года на территории земельного участка между улицами Лесопильщиков и Ленина. В ходе рейда активисты ОНФ зафиксировали захламление участка, приблизительно в полгектара, твердыми коммунальными отходами, строительным мусором и древесными отходами, видимо, их свозили после разборки ветхих домов или капитального ремонта зданий. Общественники обратились в администрацию округа с просьбой принять меры по ликвидации очага отходов. В итоге представители власти заключили контракт и силами подрядной организации провели сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Всего было вывезено 70 т мусора, затраты составили свыше 90 тыс. руб.

«В Год экологии мы продолжим вместе с неравнодушными жителями Поморья выявлять несанкционированные объекты размещения отходов в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» и стараться сделать так, чтобы они были уничтожены, – прокомментировала представитель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. – Но самое главное заключается в том, чтобы наши граждане сломали в себе стереотип вседозволенности по отношению к природе, к родной земле. Нам нужно беречь природные богатства, а не губить».

С начала работы интерактивной карты свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено около 90 свалок, ликвидировано 34, в работе по дальнейшей уборке находится 55 очагов мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принять участие в проекте на всей территории региона.