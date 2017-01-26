Представители Общероссийского народного фронта в рамках мониторинга «Снежный фронт» проверили основные автомобильные артерии, несколько социальных учреждений и около 15 внутридомовых проездов в областном центре и городе Новодвинск.

По результатам рейда активисты Народного фронта пришли к выводу, что городские власти в должной степени не справляются с уборкой снега после сильных снегопадов, которые прошли в Поморье несколько дней назад.



Так, в администрации Архангельска было заявлено, что на эти цели не хватает 800 млн руб. По наблюдениям общественников, центральные автомобильные дороги в обоих городах расчищены удовлетворительно, но почти за каждым перекрестком и на обочинах остается много снега, который сгребают, но не вывозят.



На федеральной трассе М-8, начиная от Архангельска, снег лежит по обе стороны, образуя опасные отбойники. На территории школ и детских садов после уборки остаются горы снега, который также неизвестно, когда будет вывезен. Работники социальных учреждений опасаются, что в период таяния снег превратится в воду и дети не смогут нормально передвигаться. Так, у городских поликлиник №1, №2 и №7 плохо расчищают стоянки для транспорта, машины не знают, где припарковаться, чтобы нуждающийся в медпомощи человек дошел до врача. Практически перекрыт проезд по улице Комсомольская около школы №1 по причине неубранного снега и загруженности дороги автотранспортом.



По мнению активистов ОНФ, внутридомовые проезды в областном центре убирают плохо, поэтому неравнодушные горожане сами выходят с лопатами во дворы. Так, вместе с активистами ОНФ были расчищенные почти непроходимые дворы в Привокзальном районе по улицам Воскресенская, 106, корпус 1, 105, в микрорайоне Первых Пятилеток, в микрорайоне Майская Горка, проезды у деревянных домов по улице Тыко Вылки.



«Снежная зима на Севере – это нормальное явление природы. Но почему-то городские власти подготовились к ней слабо. У нас в городе не решается вопрос с дворниками, их зарплаты малы, не хватает техники и денег на ее содержание. В Новодвинске на ходу только две машины, вывозящие снег с улиц города, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Игорь Симоненко. – Дошло до того, что к детским садам и школам дорогу прокладывают школьники и родители. Впереди февраль, осадков ожидается не меньше. Необходимо наладить должную работу коммунальных служб».



По всем выявленным фактам ненадлежащей уборки социальных учреждений, дорог и дворов от снега региональное отделение Народного фронта подготовит обращения в адрес городских властей.

