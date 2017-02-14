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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские «фронтовики» добиваются организации автобусного маршрута на Кегостров

Представители Народного фронта проанализировали транспортную доступность жителей острова Кего, где проживают около 2 тыс. человек, и пришли к выводу, что в зимний период островитян необходимо обеспечить муниципальным транспортом.
По оценке экспертов регионального отделения ОНФ, автобус мог бы ходить в обход острова, через поселок Цигломень, проезжая через две переправы по реке, где разрешено двигаться транспорту до 10 т. Время в пути составило бы около часа. Жители, имеющие личный транспорт, пользуются этим маршрутом. Остальные ходят пешком по ледовой переправе, которая соединяет остров с центром города и во время ледостава является единственной пешеходной дорогой. Протяженность переправы составляет около 3 км. При переходе по ней нередко возникают трудности.
 
Так, 28 января ледокол «Капитан Евдокимов» осуществлял проводку судна через русло Северной Двины близ острова. Русло расширилось на 30 м и была нарушена работа переправы на несколько часов. Было принято решение намыть лед буксирами и уложить временные мостки. Мостки для переправы пешеходов были сооружены без перил по причине того, что жители острова торопились добраться до города. В настоящее время в месте прохождения судов смонтированы деревянные мостки с перилами.
 
Кроме того, активисты ОНФ отметили, что основная дорога на переправе может быть травмоопасной для пешеходов. Она плохо обрабатывается песком, на протяжении всей трассы нет поручней и пунктов обогрева. Спуск к переправе со стороны набережной Северной Двины не оборудован и представляет собой снежный склон, по которому пожилым людям передвигаться крайне сложно.
 
«Морские суда останавливают работу переправы фактически ежедневно, с этим ничего не поделать. У самих жителей Кегострова мнение о работе переправы неоднозначное, одни опасаются, другие пользуются ею регулярно, – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Филипп Варзумов. – Необходимо наладить систематический контроль за состоянием переправы и устранить все замечания. Если посмотреть на проблему шире, то даже деревянный настил с перилами – конструкция опасная, не современная и неудобная для ходьбы. К примеру, женщина с коляской или инвалид уже не смогут по ней пройти.

Кроме того, нужно организовать оповещение населения о времени движения судов по реке, в целях предупреждения случаев, когда жителям необходимо срочно попасть на большую землю. Автобусное движение необходимо наладить, ведь не каждый житель острова может преодолевать в общей сложности по 6 км, особенно в мороз и пургу».

Региональное отделение ОНФ подготовит обращение в министерство транспорта и связи правительства региона об установлении автобусного сообщения между Архангельск и островом Кего в зимнее время года.
  
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просмотров: 172
дата: 14.02.17 | 08:43
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