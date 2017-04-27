В рамках контроля за исполнением нацпроекта по формированию комфортной городской среды эксперты ОНФ приняли участие в работе комиссии по отбору территорий для благоустройства. Общественники усомнились в разумности трат властей на эти цели.

На сегодня 15 дворовых территорий и 16 общественных зон претендуют в Архангельске на выделение средств в 2017 году. Эксперты ОНФ не согласны с позицией муниципальных властей о включении двух общественных зон в программу благоустройства.



Напомним, на реализацию данного проекта областному центру выделено более 100 млн рублей на условиях софинансирования.



«На заседании в первую очередь рассматривалось наличие необходимой документации по 11 пунктам, а это достаточно увесистый пакет сведений, собрать который сразу непросто, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. – Муниципальной комиссией было принято решение проводить в этом году работы по двум основным объектам – благоустройству сквера у культурного центра «Северный» (количество голосов – 2465) и участка на проспекте Чумбарова-Лучинского (количество голосов – 215). Резервным стал проект благоустройства рябиновой аллеи вдоль стадиона «Динамо» (количество голосов – 165). На объекты решено направить 34 млн рублей. Эксперты Общероссийского народного фронта решительно против включения территорий на проспекте Чумбарова-Лучинского и вдоль стадиона «Динамо» в план благоустройства в этом году, так как их состояние пока не требует ремонта».



По мнению активиста ОНФ Николая Стратеева, есть территории, которые расположены не в центре города, а на окраинах, остро нуждающиеся в обновлении и получившие большее количество голосов, но их почему-то чиновники оставили «на перспективу». Среди них – Сквер имени 12-й бригады Морской пехоты (количество голосов – 383), парк в Цигломени (количество голосов – 229), сквер в округе Варавино-Фактория, в районе храма в честь князя Александра Невского (количество голосов – 293). «Прежде всего мы должны помочь людям, которые живут на окраинах, где благоустройством никто не занимается. В центре города на приведение в порядок основных общественных зон и так каждый год выделяются деньги из бюджета», – отметил Стратеев.



Учитывая скандал с накруткой голосов при опросе, общественники предложили проводить предварительную регистрацию пользователей, намеренных принять участие в голосовании по проекту «Формирования комфортной городской среды» на территории Архангельска и установить дополнительную защиту от роботов. Кроме того, региональное отделение ОНФ обратится в администрацию города с просьбой пересмотреть вопрос о включении общественных зон проспекта Чумбарова-Лучинского и аллеи вдоль стадиона «Динамо» в план благоустройства на 2017 год, рекомендуя муниципальной комиссии рассмотреть территории, которые реально нуждаются в благоустройстве и получили большинство голосов населения.



Реализацию федерального проекта по формированию комфортной городской среды активисты ОНФ намерены держать на контроле.

