Активисты ОНФ оценили качество услуг в городской детской поликлинике Архангельска

Сегодня в детской поликлинике наблюдаются почти 15 тыс. детей из областного центра. Здание поликлиники было построено в 1974 г. и нуждается в капитальном ремонте. Так, несколько лет назад началось строительство дополнительного корпуса поликлиники, но после того, как было забито свайное поле, стройка была заморожена. Эксперты ОНФ отметили приемлемую работу регистратуры и электронной записи, отсутствие очередей на прием к врачам – в коридорах, возле кабинетов было не более трех человек, доброжелательность персонала. Общественники обратили внимание на старую мебель для пациентов, неудобные, и в отдельных местах с дефектами, пеленальные столики для новорожденных. Главный врач больницы заверил активистов ОНФ, что в ближайшее время часть мебели будет заменена на новую.

«Мы пришли к выводу, что у детской поликлиники две проблемы – это дефицит площади и нехватка узких специалистов. Необходимо строительство многофункционального диагностического центра с концентрацией специалистов узкого профиля, – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Елена Вторыгина. – Родители подтвердили, что в целом поликлиника оказывает качественные услуги. А как привлечь выпускников к работе в государственных медицинских учреждениях, надо обсудить вместе со специалистами из регионального Минздрава».

Как пояснили экспертам ОНФ представители областного министерства здравоохранения, кадровый вопрос постепенно будет решаться. Так, в этом году работать в поликлинику придут трое специалистов – участковый терапевт, стоматолог и врач-инфекционист. Кроме того, поликлинику к осени обещают частично отремонтировать – полностью поменять окна и обновить фасад здания. Эксперты регионального отделения ОНФ передадут свои замечания в профильное министерство и возьмут на контроль их устранение.