Архангельск: Общество

фото, видео с места события Активисты ОНФ передали губернатору предложения по итогам региональной конференции Представители народного фронта передали губернатору Игорю Орлову пакет из 20 общественных предложений, сформированных по итогам региональной конференции ОНФ, прошедшей в ноябре 2016 года. Документ составили эксперты региональных рабочих групп ОНФ.



Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области организовало и провело в 2016 г. ряд общественных обсуждений по вопросам социально-экономического развития Архангельской области, борьбы с коррупцией и расточительством, повышения уровня жизни населения региона, исполнения на территории области «майских указов» и поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина.



Так, например, представители Общероссийского народного фронта предложили органам власти региона проработать вопрос о введении механизма льготного ипотечного кредитования работников бюджетной сферы Архангельской области. Общественники обратили внимание и на подготовку проектно-сметной документации для строительства дорог общего пользования (подъездных путей) к земельным участкам, предназначенных для строительства жилья многодетным семьям. Кроме того, правительству региона рекомендовано разработать правила предварительного отбора подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, чтобы избежать случаи некачественного выполнения ремонта.



В сфере здравоохранения предложения общественников коснулись совершенствования работы регистратур в медицинских организациях Архангельской области и решения проблемы медицинских кадров в муниципальных районах. Эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса отметили в документе необходимость разработать механизм восстановления лесных дорог, лесоустроительных работ на площади не менее 1 млн га ежегодно, а также проведения мониторинга объектов размещения отходов на территории региона, в целях выявления эксплуатируемых на незаконном основании.



«У представителей Народного фронта назрело немало вопросов. Мы понимаем, что решать их нужно совместными действиями с правительством региона. По итогам 2015 г. большая часть наших общественных предложений была реализована. Безусловно, мы будем добиваться решения новых, больших задач, которые поставил президент страны, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Алексей Кукушкин. – Сегодня как никогда важно повышать патриотическое воспитание среди молодежи, поэтому на воинских мемориалах Вечный огонь должен гореть всегда, а не только в день памятной даты, как это происходит в городе Новодвинске. В нескольких моногородах Архангельской области мероприятия по реконструкции уже проведены и огонь на мемориалах горит постоянно. Активистов Общероссийского народного фронта продолжают волновать проблемы экологии, чистоты дворов, обустройства парковых зон, размещения твердых коммунальных отходов и свалок строительного мусора».



Представители ОНФ в Архангельской области на встрече с губернатором подчеркнули, что реализация общественных предложений остается на контроле регионального штаба Народного фронта.

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