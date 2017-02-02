Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области помогли решить вопрос с перевозкой детей в автобусе от деревни Абрамовская до поселка Малошуйка в Онежском районе.

Жители деревни Абрамовская обратились в региональное отделение ОНФ за помощью. В деревне проживают 27 детей, которые должны посещать школу, но добираться до нее нужно пешком по лесной дороге 5 км. В рамках участия региона в федеральном проекте по поставке школьных автобусов Малошуйская средняя общеобразовательная школа уже получила новое транспортное средство. Однако часть детей продолжает добираться из одного населенного пункта в другой самостоятельно, других школьников подвозят родители на личных автомобилях.



Проблема в том, что власти муниципального образования не могли найти водителя, который бы соответствовал всем пунктам постановления правительства РФ о перевозке детей. Согласно постановлению, водитель должен иметь стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года из последних трех календарных лет. Представители Народного фронта в Архангельской области изучили этот вопрос, подключили к его решению министерство образования и науки Архангельской области и главу администрации муниципального образования Онежское. В настоящее время водитель автобуса для работы на школьном маршруте найден, сейчас оформляется карта водителя и устанавливается спутниковая навигация ГЛОНАСС.



«Проблема перевозки детей школьным автобусом пока еще остается в муниципальных районах и поселениях региона. Детям приходится ходить пешком в школу по несколько километров, это особенно небезопасно в зимнее время года. Даже когда автобус имеется, сложно сразу подобрать водителя данной категории с определенным стажем, – прокомментировал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Евграфов. – Нужно подумать, как упростить задачу по допуску водителей для перевозки школьников именно в сельской местности, где нет интенсивного движения и других помех, актуальных для городской среды».



Региональное отделение ОНФ будет держать на контроле ситуацию с перевозкой детей в Онежском районе.

