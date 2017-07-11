Активисты ОНФ проверили качество ремонта новодвинских дорог

Под пристальное внимание общественников попали дорожные покрытия по улицам Пролетарской, Двинской и Советов. На этих участках в мае-июне текущего года была произведена замена асфальта. Общая стоимость работ составила порядка 11-ти миллионов рублей.



- Дороги, которые мы осмотрели сегодня, попали в федеральный проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог», - прокомментировал координатор данного проекта в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Суть проекта заключается в том, что любой житель города, посёлка, населённого пункта может занести на интерактивную карту дорогу, которая требует незамедлительного ремонта. Эта дорога на карте становится красной. Мы мониторим все нанесения, в дальнейшем подаём списки таких дорог в администрации городов, населённых пунктов для того, чтобы представители власти могли либо сразу отремонтировать дорожные покрытия, либо запланировать данные работы на ближайшие годы.



Как отметил Алексей Нестеренко, федеральный проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» довольно популярен в Поморье. Жители региона достаточно активно вносят свои предложения по ремонту необходимых проезжих частей. К примеру, от новодвинцев на интерактивной карте внесено порядка семи дорог требующих капитального обновления. Три из них уже радуют автовладельцев своей ровной поверхностью.



- Данный проект – это большая помощь, - отметил активист Общероссийского народного фронта Андрей Коротков. - Непосредственно сами люди могут влиять на решение власти в выборе тех дорог, которые требуют ремонта, которые наиболее востребованы для людей, где большая интенсивность движения.



Отметим, что по итогам осмотра отремонтированных в Новодвинске дорог серьезных нареканий эксперты Общероссийского народного фронта не высказали. Единственное замечание, касается отсутствия в некоторых местах разметки и бортового камня. Ввиду ограниченного финансирования бюджетных средств эти работы не были запланированы в текущем году. Замена бортового камня и нанесение разметки включат в план дорожных работ на будущие годы.