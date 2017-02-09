На днях архангельские волонтеры вышли на улицы города, чтобы покормить птиц. В основе акции идея развития у молодежи любви к окружающему миру, желания заботиться о том, кто рядом. Тематика акций будет меняться.

«Разработка и проведение различных акций для нас дело не новое. Например, на протяжении всего прошлого года мы начали и теперь успешно продолжаем акцию «Молодежь за здоровый образ жизни», - рассказала исполняющая обязанности начальника отдела организационно-массовой работы архангельского молодежного центра Александра Иванова. – Безусловно, тематика акций будет меняться. Неизменным останется ее цель. Ведь любовь и заботу можно и нужно проявлять не только к людям, но и к родному городу, природе, животным.

Серия волонтерских акций «Доброе дело» будет рекомендована к проведению в муниципальных образованиях Архангельской области.

Добавим, что стать волонтером Дома молодежи может любой желающий. Для этого необходимо в рабочее время подойти по адресу: г.Архангельск, ул.Шубина, 9, кабинет №204 и заполнить заявку. Кроме этого, заявку можно отправить по электронной почте aleksandra.i@dommol29.ru.

Всего областной Дом молодежи насчитывает более 180 добровольцев только в Архангельске.