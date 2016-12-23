Акушерки смогут получать специальное высшее образование по профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.
Это поможет разгрузить врачей и будет способствовать профессиональному росту медицинских работников. До сих пор «акушерское дело» считалось среднее профессиональным образованием.
В Европе, по словам Саркисовой данная система с успехом применяется – большинство родов ведут именно акушерки, а врачи-гинекологи занимаются лишь патологиями и осложнениями, - сообщают "Известия".