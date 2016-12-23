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Архангельск: Общество

     

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Акушерки Поморья будут приравнены к врачам-гинекологам

Сделают это для того, чтобы медицинские сестры могли принимать роды самостоятельно. Такую возможность акушеркам даст специально разработанный под руководством ассоциации медсестер России профессиональный стандарт.

Акушерки смогут получать специальное высшее образование по профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Это поможет разгрузить врачей и будет способствовать профессиональному росту медицинских работников. До сих пор «акушерское дело» считалось среднее профессиональным образованием.

В Европе, по словам Саркисовой данная система с успехом применяется – большинство родов ведут именно акушерки, а врачи-гинекологи занимаются лишь патологиями и осложнениями, - сообщают "Известия"

  
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дата: 23.12.16 | 14:22
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