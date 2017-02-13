«Архангельскгеолдобыча» и «Севералмаз» добыли за прошлый год в общей сложности свыше шести миллионов карат алмазов. При этом обе компании продолжают вести активную социальную политику.

Налог на добычу, поступивший в областной бюджет, превысил два миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше показателя 2015 года.

Обе компании ведут активную социальную политику. Так, в 2016 году компания «Лукойл» сделала вклад в строительство Михайло-Архангельского кафедрального собора, поддержала спортивный клуб «Водник» и проект благоустройства Петровского сквера.

В Мезенском районе «Архангельскгеолдобыча» содействовала в проведении конкурса социальных проектов общественных объединений «Родная сторона», лыжных гонок имени Владимира Кузина, строительстве часовни в деревне Лампожня.

В прошлом году продолжилось сотрудничество «Архангелькгеолдобычи» с архангельским детско-подростковым центром «Геолог». Предприятие оказало помощь Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич в приобретении дорогостоящего оборудования.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и компанией «Севералмаз» реализованы такие социальные проекты, как ремонт, реставрация и создание композиции залов музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, строительство спортивной площадки для занятия воркаутом в Архангельске.