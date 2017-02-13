наверх
Новости Архангельска
13 февраля, понедельник 11:17
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
147
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
136
12.02.17
Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков
123
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
108
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
76
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
72
11.02.17
Всероссийская акция «Письмо Победы» стартовала в Архангельской области
54
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Алмазодобывающие предприятия пополнили бюджет Поморья на 2 миллиарда рублей

«Архангельскгеолдобыча» и «Севералмаз» добыли за прошлый год в общей сложности свыше шести миллионов карат алмазов. При этом обе компании продолжают вести активную социальную политику.

Налог на добычу, поступивший в областной бюджет, превысил два миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше показателя 2015 года.

Обе компании ведут активную социальную политику. Так, в 2016 году компания «Лукойл» сделала вклад в строительство Михайло-Архангельского кафедрального собора, поддержала спортивный клуб «Водник» и проект благоустройства Петровского сквера.

В Мезенском районе «Архангельскгеолдобыча» содействовала в проведении конкурса социальных проектов общественных объединений «Родная сторона», лыжных гонок имени Владимира Кузина, строительстве часовни в деревне Лампожня.

В прошлом году продолжилось сотрудничество «Архангелькгеолдобычи» с архангельским детско-подростковым центром «Геолог». Предприятие оказало помощь Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич в приобретении дорогостоящего оборудования.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и компанией «Севералмаз» реализованы такие социальные проекты, как ремонт, реставрация и создание композиции залов музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, строительство спортивной площадки для занятия воркаутом в Архангельске.

  
версия для печати
  
просмотров: 31
дата: 13.02.17 | 11:06
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080