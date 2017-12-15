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Общество | Главные новости

Амнистия избавила директора предприятия в Поморье от четырех лет колонии

сегодня 09:52
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Завершился судебный процесс над гендиректором ООО «РС Ритейл Групп» Сергеем Созоновым. В 2012-2013 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму более 64 миллионов рублей.
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Фото: cityreporter.ru
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Руководитель компании «РС Ритейл Групп», занимающейся куплей-продажей лесопродукции уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме более 64 миллионов рублей.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР пояснили, что в бухгалтерской и налоговой отчетности компании необоснованно были увеличены расходы предприятия и, следовательно, уменьшена его прибыль и необоснованно применен налоговый вычет по НДС.

На допросе Созонов свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Однако он попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и от наказания был освобожден. Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что под амнистию Сергей Созонов попадает уже второй раз. В 2011 году он, как руководитель другой организации, также привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов, но был освобожден от наказания. 
 

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