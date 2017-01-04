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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Аномально холодная погода продержится в Архангельской области до Рождества

В Поморье пришли арктические холода. В период с 4 по 7 января ожидается понижение температуры от -32 до -40 градусов, а местами по ночам при прояснениях – столбик термометра и вовсе опустится до отметки 45 градусов.
По данным специалистов Гидрометцентра ближайшие несколько дней в большинстве районов Архангельской области ожидается аномально холодная погода. Северный ветер лишь усилит ощущение холода и негативные факторы морозной погоды.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели просят водителей воздержаться от поездок на большие расстояния, а северян, живущих с печным отоплением, не перекаливать печи - это приводит к пожарам и полному уничтожению домов. Любителям же зимней рыбалки сотрудники МЧС советуют трезво оценить возможности своего организма и техники, а лучше и вовсе воздержаться от походов на реку, дождавшись потепления, которое ожидается 7 января. 

В период аномально низких температур медики рекомендуют как можно меньше времени находится на улице во избежание обморожений, нередко приводящих к тяжелыми последствиям и летальным исходам. Согласно статистики, которую приводит сайт ARH112, в Поморье количество умерших от переохлаждения соперничает с числом погибших при пожарах.

Напомним, о том, что после "языка тепла", который погода показала на новогодние праздники, в регион вернутся холода, метеорологи предупреждали еще в конце декабря.
 
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просмотров: 4321
дата: 04.01.17 | 01:26
комментариев: 14
3 4
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Комментарии пользователей
Петр С. (4)
Правда? А в Анталии сейчас + 16. Как чудесно, что я уехал на новогодние каникулы в Турцию!!!
04.01.17
21:54
+
показать 10  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Екатерина С. (3)
Я в шоке от заголовка статьи... Такое чувство, что автор статьи совсем недавно живет в Архангельске. Какие еще "аномальные морозы"??!! 15 лет назад это нормой было -33 -35, у этого явления даже название есть - "крещенские морозы"!! Пустой набор слов, а не статья!!
04.01.17
21:44
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Андрей В. (2)
С одной стороны морозы это хорошо,но -30 и ниже это чересчур жестко,вот -15 -20 еще нормально,хоть дорога через реки встанет и люди начнут ездить на машинах по речкам.
04.01.17
21:08
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Vadimych (1)
Ну, хоть что-то арктическое вломилось в арктические ворота.
04.01.17
02:10
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