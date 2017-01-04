По данным специалистов Гидрометцентра ближайшие несколько дней в большинстве районов Архангельской области ожидается аномально холодная погода. Северный ветер лишь усилит ощущение холода и негативные факторы морозной погоды.
В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели просят водителей воздержаться от поездок на большие расстояния, а северян, живущих с печным отоплением, не перекаливать печи - это приводит к пожарам и полному уничтожению домов. Любителям же зимней рыбалки сотрудники МЧС советуют трезво оценить возможности своего организма и техники, а лучше и вовсе воздержаться от походов на реку, дождавшись потепления, которое ожидается 7 января.
В период аномально низких температур медики рекомендуют как можно меньше времени находится на улице во избежание обморожений, нередко приводящих к тяжелыми последствиям и летальным исходам. Согласно статистики, которую приводит сайт ARH112, в Поморье количество умерших от переохлаждения соперничает с числом погибших при пожарах.
Напомним, о том, что после "языка тепла", который погода показала на новогодние праздники, в регион вернутся холода, метеорологи предупреждали
еще в конце декабря.
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