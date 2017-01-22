В Федеральной антимонопольной службе сочли, что перевод социальных выплат на банковские карты «Мир» может привести к ограничению конкуренции на платежном рынке и ущемить права граждан.

22 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает перевод российскими банками всех расчетов бюджетников до 1 января 2018 года на карту национальной платежной системы «Мир».



По мнению антимонопольщиков, принятие этого документа может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт «Мир».



Несколько банков уже готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить это требование. По их мнению, требования нового законопроекта противоречат антимонопольному законодательству и разрушают сложившуюся платежную инфраструктуру.



Для справки:



В 2014 году в России была создана Национальная система платежных карт после того, как из-за введенных США санкций у российских банков возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. «Мир» является ее оператором. К ноябрю 2016 года карт «Мир» было выпущено около 1,5 млн штук.

