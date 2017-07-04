Антимонопольщики отменят плановые проверки в сфере рекламы и тарифов

По информации источника, знакомого с ходом дискуссии в ФАС, антимонопольная служба также рассматривает возможность отмены плановых проверок в сферах гособоронзаказа и закупок госкомпаний. В беседе с «Известиями» источник подчеркнул, что у антимонопольного ведомства возникли сложности с разработкой критериев рисков для плановых проверок в этих сферах.

Эксперты разошлись во мнениях по поводу прекращения ФАС плановых проверок. Член экспертного совета при правительстве РФ Александр Брагин назвал смелым шагом отказ ведомства от части полномочий. Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович, в свою очередь, увидела риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

При этом внеплановые проверки по всем видам антимонопольного контроля сохранятся, сообщили в пресс-службе ФАС.