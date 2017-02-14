Размер административного штрафа для юридических лиц за подобные шалости составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах являются составной частью Российского законодательства. В связи с тем, что в пункте 69 Правил не предусмотрено размещение рекламы на платежных документах, такое размещение является нарушением требований части 11 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

К такому выводу в мае 2016 года пришло Нижегородское УФАС России. Арбитражный суд первой и апелляционной инстанций подтвердили правильность такого вывода.