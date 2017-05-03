Задолжал мужчина и в пенсионный фонд России. Были и неоплаченные административные штрафы. Общая сумма долгов составляла более 100 тысяч рублей.

Никаких мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал, судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий должнику грузовой автомобиль «Урал». Имущество было изъято и помещено на спецстоянку.

Судебный пристав начал процедуру подготовки «Урала» к передаче на реализацию. В соответствии с законодательством был привлечён специалист для проведения оценки арестованного имущества. И только тогда должник осознал всю серьёзность ситуации и реальную перспективу лишиться автомобиля. Это заставило его полностью рассчитаться с долгами: он оплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор за неисполнение возложенных на него обязательств в установленный законом срок.

Все 12 исполнительных производств окончены фактическим исполнением.