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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Арест «Урала» заставил жителя Поморья погасить сразу 12 долгов

Задолжал мужчина и в пенсионный фонд России. Были и неоплаченные административные штрафы. Общая сумма долгов составляла более 100 тысяч рублей.

Никаких мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал, судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий должнику грузовой автомобиль «Урал». Имущество было изъято и помещено на спецстоянку.

Судебный пристав начал процедуру подготовки «Урала» к передаче на реализацию. В соответствии с законодательством был привлечён специалист для проведения оценки арестованного имущества. И только тогда должник осознал всю серьёзность ситуации и реальную перспективу лишиться автомобиля. Это заставило его полностью рассчитаться с долгами: он оплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор за неисполнение возложенных на него обязательств в установленный законом срок.

Все 12 исполнительных производств окончены фактическим исполнением.

 

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автор: ssp
просмотров: 109
дата: 03.05.17 | 17:38
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