наверх
Новости Архангельска
08 февраля, среда 11:29
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
07.02.17
«Yamaha Viking» покорил Север
161
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
134
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
121
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
91
07.02.17
Спеши купить квартиру: новые акции февраля от «Аквилон-Инвест»
90
07.02.17
Участников строительного форума ждут тренинги и семинары по интернет-продвижению
87
06.02.17
На всех основных железнодорожных вокзалах России появится digital-ситиформат
74
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Арестант архангельской колонии отсудил у властей почти 11 тысяч евро

В Европейском суде по правам человека завершился процесс по делу заключённого исправительной колонии №22, находящейся в Плесецком районе. Теперь за жестокое обращение власти обязаны выплатить ему 10 750 евро.

По словам мужчины, в одном бараке площадью 85 квадратных метров проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными инфекционными заболеваниями. Кроме того, еду подавали в грязной посуде, а из умывальника текла только холодная вода.

Как пишут "Известия", в ответ на жалобы этого осуждённого отправили в штрафной изолятор, где избивали, а из пищи предоставляли только свинину, которую мусульманин не ест.

Судья признал, что была нарушена третья статья Европейской конвенции о защите прав человека (запрет пыток и жестокого обращения). Решение вступит в силу в течение трех месяцев.

Добавим, сейчас в Европейском суде по правам человека на рассмотрении находится ещё одно дело заключенного из Архангельской области.

  
версия для печати
  
просмотров: 206
дата: 08.02.17 | 10:56
комментариев: 4
1 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Boater (4)
С халяльным и правда напряг, зато администрация МЛС вполне может обеспечить пост.
08.02.17
11:19
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
fantazer (2)
Забавные фото) Молотки, пусть и деревянные. Просто масонский заговор какой-то. А на фоне флага ЕС, так ещё и международный)
08.02.17
11:06
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Андрей К. (1)
Ну наш Конституционный суд может положить на решение гейлесбиропского суда большой-пребольшой болт !
08.02.17
11:04
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080