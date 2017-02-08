В Европейском суде по правам человека завершился процесс по делу заключённого исправительной колонии №22, находящейся в Плесецком районе. Теперь за жестокое обращение власти обязаны выплатить ему 10 750 евро.

По словам мужчины, в одном бараке площадью 85 квадратных метров проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными инфекционными заболеваниями. Кроме того, еду подавали в грязной посуде, а из умывальника текла только холодная вода.

Как пишут "Известия", в ответ на жалобы этого осуждённого отправили в штрафной изолятор, где избивали, а из пищи предоставляли только свинину, которую мусульманин не ест.

Судья признал, что была нарушена третья статья Европейской конвенции о защите прав человека (запрет пыток и жестокого обращения). Решение вступит в силу в течение трех месяцев.



Добавим, сейчас в Европейском суде по правам человека на рассмотрении находится ещё одно дело заключенного из Архангельской области.