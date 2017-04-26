33-летний осужденный в первых числах июня 2016 года, отбывающий наказание в исправительной колонии в посёлке Икса, через таксофон договорился со своим знакомым об отправке для него посылки со спрятанными в сигаретах наркотиками.

Однако его замыслу не суждено было осуществиться. Наркотики были обнаружены сотрудниками колонии при выдаче посылки и изъяты.



В содеянном арестант полностью сознался. Суд назначил ему 4 года лишения свободы, а по совокупности приговоров – всего 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Соучастник преступления, отправивший ему наркотики, скончался. Приговор в законную силу не вступил, - пояснили в надзорном ведомстве.



