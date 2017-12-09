Архангелогородцам рассказали о порядке возмещения ущерба при капремонте

О том, как правильно подать заявку на возмещение ущерба рассказал руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей Пивков.«В случае нанесения ущерба Фонд требует от подрядной организации урегулировать вопрос по его возмещению. Если этого не происходит, то Фонд начинает действовать самостоятельнов рамках утвержденного Порядка», - комментирует Пивков.Собственникам жилых помещений необходимо направить в адрес регионального оператора, лицу осуществляющему управление многоквартирным домом и представителю подрядной организации заявку о необходимости проведения осмотра жилого помещения. В заявке указываются сведения о заявителе – ФИО, адрес проживания и контактный телефон, а также адрес жилого помещения, которое планируется к осмотру, и информация о дате возникновения повреждения имущества с приложением подтверждающего документа управляющей компании.После получения заявки региональный оператор назначает дату и время проведения осмотра, согласовав их с собственником помещения. Осмотр производится при участии всех заинтересованных сторон, а по его результатам составляется акт, в котором указываются перечень повреждений имущества, их причины и виновник.Затем собственник жилого помещения направляет в адрес Фонда заявление о возмещении ущерба, приложив к нему акт осмотра помещения, копии документов, подтверждающих право собственности и удостоверяющих личность, а также платежные реквизиты заявителя. Пакет указанных документов может быть лично передан в Фонд либо направлен по почте. Также можно воспользоваться и электронной формой официального сайта регионального оператора. Получив полный пакет документов, Фонд принимает меры по оценке размера повреждений, составляя сметный расчет на работы по восстановлению жилого помещения собственника. В течение 30 календарных дней с момента поступления заявления региональный оператор принимает решение о перечислении денежных средств заявителю либо об обоснованном отказе.«Как видите, схема несложная, но и она потребует определенных усилий и нервов. К сожалению, нерадивых подрядчиков становится все больше. Люди страдают, например, в Каргополе больше года ждут возможности вернуться в свои дома. В Новодвинске подрядчик сорвал все сроки – разобрал крышу и накрыл дыры брезентом, а затем, по сути, остановил работы. Такого допускать нельзя, поэтому уже разработаны варианты решений по быстрой смене нерадивых подрядчиков, которые нужно вводить как можно скорее», – резюмировал депутат Пивков.