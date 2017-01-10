В региональное антимонопольное ведомство поступила жалоба жительницы Архангельска на новогоднее повышение цен на перевозки пассажиров в такси.

Как отмечают архангельские антимонопольщики, выявить факт нарушения закона возможно только в том случае, ели известен нарушитель, а также имеется документальное подтверждение оказания услуги и ее оплаты в повышенном размере.

Однако ничего этого пожаловавшаяся горожанка не предоставила. Чтобы орган провёл расследование, в обращении необходимо указать какие именно службы такси сговорились и повысили тарифы, размер повышенного тарифа и бланк отчётности или смс-сообщение от диспетчерской службы с указанием тарифа.