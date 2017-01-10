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Архангельск: Общество

     

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Архангелогородцы возмутились двойными тарифами такси на новогодние праздники

В региональное антимонопольное ведомство поступила жалоба жительницы Архангельска на новогоднее повышение цен на перевозки пассажиров в такси.

Как отмечают архангельские антимонопольщики, выявить факт нарушения закона возможно только в том случае, ели известен нарушитель, а также имеется документальное подтверждение оказания услуги и ее оплаты в повышенном размере.

Однако ничего этого пожаловавшаяся горожанка не предоставила. Чтобы орган провёл расследование, в обращении необходимо указать какие именно службы такси сговорились и повысили тарифы, размер повышенного тарифа и бланк отчётности или смс-сообщение от диспетчерской службы с указанием тарифа.

  
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просмотров: 1555
дата: 10.01.17 | 14:31
комментариев: 6
2 4
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Комментарии пользователей
Коля Т. (4)
В Новый Год всегда двойная плата была на такси.
10.01.17
23:16
+
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Vadimych (1)
А двойная оплата за работу в выходные и праздничные дни не возмущает? Меня-да! Согласен на тройную. И компот! :)
10.01.17
18:21
+
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