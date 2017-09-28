Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
1602
27.09.17
1533
26.09.17
1040
27.09.17
833
26.09.17
818
27.09.17
811
27.09.17
726
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Архангелогородцы избавляются от расположенных по соседству с чиновниками квартир

сегодня 10:35
55 0
Число квартир, выставленных на продажу в домах в радиусе 300 метров от городской администрации, регионального правительства, а также областного собрания Архангельской области выросло на 30%.
 >
Сейчас покупатель, желающий быть ближе к власти, будет выбирать из 72 квартир.

Стоимость квартир, расположенных рядом с работой областных и городских чиновников, а также депутатов, оказалась заметно выше средних цен по городу. В частности, цена «квадрата» рядом со зданиями представителей власти на 20% выше средних цен по городу —74,4 тыс. руб., а цена объектов на 30% выше — 3,9 млн руб. Средняя площадь квартир здесь — 53 «квадрата».

«Высокие цены на недвижимость рядом с городской и областной властью, прежде всего, обусловлены тем, что это центр города, — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Правда, вполне вероятно, что у нового владельца жилья в этой части города среди соседей окажутся высокопоставленные госслужащие».
55 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Ставку транспортного налога увеличили в Архангельской области
Общество | Новости раздела
 
Архангелогородцы избавляются от расположенных по соседству с чиновниками квартир
Архангелогородцы избавляются от расположенных по соседству с чиновниками квартир
Число квартир, выставленных на продажу в домах в радиусе 300 метров от городской администрации, регионального правительства, а также областного собрания Архангельской области выросло на 30%.
сегодня 10:35
56
 
Двух налетчиков, расстрелявших инкассаторов в центре Архангельске, ждет суд
Двух налетчиков, расстрелявших инкассаторов в центре Архангельске, ждет суд
Нападение на инкассаторов произошло в декабре 2015 года у торгового центра «Титан Арена». Два бандита были вооружены обрезом охотничьего ружья и ракетницей.
сегодня 10:29
83
 
Жительница Холмогорского района два месяца истязала шестилетнего сына
Жительница Холмогорского района два месяца истязала шестилетнего сына
Женщина в период с июня по июль 2017 года била, оскорбляла, лишала питания и оставляла на длительное время одного дома своего маленького сынишку.
сегодня 10:15
181
 
Архангелогородцы любят слушать на работе Сергея Лазарева и группу «Ред»
Архангелогородцы любят слушать на работе Сергея Лазарева и группу «Ред»
Аналитики опросили жителей областного центра и выяснили, какую музыку они слушают на работе и раздражают ли их коллеги в наушниках.
сегодня 09:57
73
 
Россияне трудятся на 80% своих возможностей из-за недосыпа
Россияне трудятся на 80% своих возможностей из-за недосыпа
Аналитический центр НАФИ провел исследование, согласно которому выяснилось, что россияне работают лишь на 80% своих возможностей из-за плохого сна.
сегодня 09:45
77
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080