Архангелогородцы избавляются от расположенных по соседству с чиновниками квартир

Сейчас покупатель, желающий быть ближе к власти, будет выбирать из 72 квартир.Стоимость квартир, расположенных рядом с работой областных и городских чиновников, а также депутатов, оказалась заметно выше средних цен по городу. В частности, цена «квадрата» рядом со зданиями представителей власти на 20% выше средних цен по городу —74,4 тыс. руб., а цена объектов на 30% выше — 3,9 млн руб. Средняя площадь квартир здесь — 53 «квадрата».«Высокие цены на недвижимость рядом с городской и областной властью, прежде всего, обусловлены тем, что это центр города, — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Правда, вполне вероятно, что у нового владельца жилья в этой части города среди соседей окажутся высокопоставленные госслужащие».