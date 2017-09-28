Архангелогородцы любят слушать на работе Сергея Лазарева и группу «Ред»

Аналитики опросили жителей областного центра и выяснили, какую музыку они слушают на работе и раздражают ли их коллеги в наушниках.

46% жителей Архангельска постоянно слушают музыку на работе, еще 42% - время от времени, а оставшиеся 12% - никогда. Интересно, что только половина архангелогородцев при этом надевает наушники, - сообщает сайт Зарплата.ру.

По мнению 43% опрошенных, музыка помогает им сосредоточиться на рабочих задачах, 27% считают, что она способствует вдохновению, а 26% просто расслабляются под любимые песни.

Только 4% архангелогородцев признались, что музыка отвлекает их от работы.

Если рядом сидящий коллега слушает музыку слишком громко, 44% не постесняются попросить его убавить звук, 25% ничего не предпримут, 15% присоединятся к коллеге, а вот 12% будут не довольны, но промолчат. 4% проявят агрессию и включат свою музыку еще громче!

В ТОП-листе исполнителей среди архангелогородцев оказались Сергей Лазарев, группа Red, а также классики: Бетховен и Вивальди.