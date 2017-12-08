Архангелогородцы могут пожаловаться на таксистов

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области проводит «горячую линию» по услугам такси. Провести акцию было решено в связи с возросшим количеством жалоб на ненадлежащее оказание данных услуг.

В Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области с 8 по 22 декабря будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, пользующихся услугами такси.

Звонки от жителей области принимаются по телефонам:

– 8 800 200 15 09 - время работы: с 9.30 до 13.00 ежедневно, кроме выходных;

– 8 (8182) 20 54 91 – с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.