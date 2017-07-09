Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности

Сотни горожан собрались накануне на набережной Северной Двины в районе пересечения с улицей Логинова. У памятника Петру и Февронье прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Была установлена сцена, с которой звучали поздравления, выступали хореографические коллективы. Четырем парам молодоженов пришлось пройти несколько испытаний, которые завершились традиционным бросанием букетов и выпуском голубей.На аллее вдоль улицы Логинова развернулись зоны мастер-классов, фотозоны и игровые площадки. Также в рамках праздника прошел парад колясок и велосипедов "Мое первое авто", церемония вручения медалей "За любовь и верность" и чествование молодоженов и супружеских пар с солидным семейным стажем.