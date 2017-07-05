Архангелогородцы почтят память профессора Владимира Булатова

Владимир Булатов был хорошо известен не только в Архангельской области, но и далеко за пределами региона. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО, исследователь - он посвятил свою жизнь изучению прошлого Поморья. Впрочем, его взгляд был устремлён и в будущее, о чём свидетельствует целая эпоха его работы в ПГУ, который при Булатове получил серьёзный импульс к развитию и стал настоящим классическим университетом.



В 1981 году Владимир Николаевич пришёл работать в этот вуз, пройдя путь от старшего преподавателя кафедры до ректора. Владимир Булатов стал автором свыше 300 научных работ, был редактором первого тома Поморской энциклопедии.



Человек, искренне переживающий за судьбу своего края, человек, который сделал многое для развития научных школ и cферы образования Архангельской области, человек неравнодушный и открытый – таким запомнился коллегам Владимир Булатов.



Его жизнь оборвалась 6 июля 2007 года, но его дела и идеи продолжают реализовываться. Кроме того, ежегодно в Северном (Арктическом) федеральном университете проходят Булатовские чтения.