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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангелогородцы смогут прикоснуться к «войне и мифам» Великой Отечественной войны

Интерактивная выставка даст посетителям возможность самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны. Экспозиция разместится в новом выставочном центре САФУ.
Посетители увидят редкие видео- и фотоматериалы, узнают о примерах массового героизма советских солдат, о тех, кто создавал в тылу оружие Победы, о малоизвестных фактах самой страшной войны в истории России.
 
Торжественная церемония открытия выставки в Архангельске состоится 2 мая в 14:00.
 
С 3 мая «Война и мифы» откроет свои двери для всех желающих. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.
Выставка будет работать в выставочном комплексе САФУ по адресу: Архангельск, набережная Северной Двины, 17 (вход с улицы Северодвинской).
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автор: dvinalander
просмотров: 66
дата: 28.04.17 | 10:52
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