Интерактивная выставка даст посетителям возможность самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны. Экспозиция разместится в новом выставочном центре САФУ.

Посетители увидят редкие видео- и фотоматериалы, узнают о примерах массового героизма советских солдат, о тех, кто создавал в тылу оружие Победы, о малоизвестных фактах самой страшной войны в истории России.

Торжественная церемония открытия выставки в Архангельске состоится 2 мая в 14:00.



С 3 мая «Война и мифы» откроет свои двери для всех желающих. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.

Выставка будет работать в выставочном комплексе САФУ по адресу: Архангельск, набережная Северной Двины, 17 (вход с улицы Северодвинской).