Архангелогородцы устроят танцевальную прогулку по городу

18 июля в областном центре пройдет флешмоб Dance Walking. Аналогичные мероприятия проходят уже во многих городах страны. Этим летом инициативные горожание решили опробовать подобный формат в Архангельске. Любой желающий может принять участие в полуторачасовой танцевальной прогулке под музыку.



Суть мероприятия – выразить себя через танец. Одиночный танец на улице выглядит нелепо, коллективный - эффектно. Главное – не нарушать покой окружающих. Именно поэтому участники акции используют наушники, а не колонки. Это одно из принципиальных отличий Dance Walking.



Сбор – в 19:30 у Дворца спорта. Маршрут будет пролегать в основном по пешеходным улицам Архангельска. Задать вопросы организаторам и скачать музыку для танцевальной прогулки по городу можно в группе мероприятия «ВКонтакте».