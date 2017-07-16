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Общество | Главные новости

Архангелогородцы устроят танцевальную прогулку по городу

сегодня 00:11
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Столица Поморья присоединится к танцевальному флешмобу. Танцующих северян можно будет увидеть на улицах города уже в ближайший вторник.
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Фото: vk.com

18 июля в областном центре пройдет флешмоб Dance Walking. Аналогичные мероприятия проходят уже во многих городах страны. Этим летом инициативные горожание решили опробовать подобный формат в Архангельске. Любой желающий может принять участие в полуторачасовой танцевальной прогулке под музыку.

Суть мероприятия – выразить себя через танец. Одиночный танец на улице выглядит нелепо, коллективный - эффектно. Главное – не нарушать покой окружающих. Именно поэтому участники акции используют наушники, а не колонки. Это одно из принципиальных отличий Dance Walking.

Сбор – в 19:30 у Дворца спорта. Маршрут будет пролегать в основном по пешеходным улицам Архангельска. Задать вопросы организаторам и скачать музыку для танцевальной прогулки по городу можно в группе мероприятия «ВКонтакте».

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