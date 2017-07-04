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Общество | Главные новости

История с пушкой в сквере Победы вызвала переполох у жителей Архангельска

вчера 10:11
1685 18
Экстренная эвакуация «радиоактивного» экспоната вызвала бурную шумиху в соцсетях. Пушку вывезли за пределы города, а тем временем жители гадают, насколько опасным было орудие и не исключают коллективные иски к администрации города.
 
 
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Фото: Дмитрий Сурин
Фото: Татьяна Лепилина
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В своих комментариях архангелогородцы не преминули отметить, что пушка была установлена в память о Великой Отечественной войне, хотя к боям не имеет никакого отношения. Орудие было принято на вооружение уже в послевоенные годы.

Архангелогородцы уверены, раз пушку увезли, значит она представляла опасность. К тому же, после масштабных эвакуационных работ в парке Победы остался испорченный газон и валяющиеся срезанные отсеки металлического забора.

«В США только ленивый не подал бы в суд на администрацию, а у нас?..», рассуждют некоторые жители города. «Бред полный, это наведённая радиация и на расстоянии 10 сантиметров абсолютно безопасна. Сколько дождей прошло в Архангельской области после испытаний на Новой Земле, а кто делал замеры на своих дачных участках. Если теперь каждый второй будет бегать с дозиметром, будет паника», успокаивают взволнованных пользователей соцсетей другие.

Добавим, что спецслужбы пока не разглашают точные данные замеров профессиональными дозиметрами. Сейчас зенитное орудие вывезено за пределы города. Очевидцы видели, как пушку транспортировали в сторону поселка Боброво.

На основании публикаций сайта News29 и сообщений в соцсетях региональное следственное управление СКР сейчас проводит проверку по данному факту. 

1685 18
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Vadimych для Boater
04.07.17
18:54
Ну мы же ГВС или не ГВС ? Надо соответствовать.Чтобы там, значить, пушки, танки по улицам стояли. Хотя в приморском городе, да ещё претендующем на звание колыбели флота, уместнее бы смотрелись якоря на постаментах да тот же несчастный "Запад" Сейчас бескозырки то увидишь только на Дне ВМФ. Всё, канули в Лету . Ни военных, ни мореходских-никого в морской форме на улицах не увидишь. Колыбель, ити медь :)
 
+ 0 -
Boater для Стаська
04.07.17
18:34
Почему там есть диваны. Вообще в Эрмитаже картины, а не шашка Буденого. Зенитка и была поставлена с расчетом (простите за каламбур, кто понял), чтобы по ней лазили дети. Там же все можно покрутить, посидеть. Мы в детстве по танку лазили. Но тот то танк, что надо танк, а это нафига поставили?
 
+ 0 -
Boater для Ира З.
04.07.17
18:31
Ира З., вы мерили это излучение? Откуда Вы знаете?
 
+ 0 -
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Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
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