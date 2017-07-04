История с пушкой в сквере Победы вызвала переполох у жителей Архангельска

Экстренная эвакуация «радиоактивного» экспоната вызвала бурную шумиху в соцсетях. Пушку вывезли за пределы города, а тем временем жители гадают, насколько опасным было орудие и не исключают коллективные иски к администрации города.

В своих комментариях архангелогородцы не преминули отметить, что пушка была установлена в память о Великой Отечественной войне, хотя к боям не имеет никакого отношения. Орудие было принято на вооружение уже в послевоенные годы.

Архангелогородцы уверены, раз пушку увезли, значит она представляла опасность. К тому же, после масштабных эвакуационных работ в парке Победы остался испорченный газон и валяющиеся срезанные отсеки металлического забора.

«В США только ленивый не подал бы в суд на администрацию, а у нас?..», рассуждют некоторые жители города. «Бред полный, это наведённая радиация и на расстоянии 10 сантиметров абсолютно безопасна. Сколько дождей прошло в Архангельской области после испытаний на Новой Земле, а кто делал замеры на своих дачных участках. Если теперь каждый второй будет бегать с дозиметром, будет паника», успокаивают взволнованных пользователей соцсетей другие.

Добавим, что спецслужбы пока не разглашают точные данные замеров профессиональными дозиметрами. Сейчас зенитное орудие вывезено за пределы города. Очевидцы видели, как пушку транспортировали в сторону поселка Боброво.

На основании публикаций сайта News29 и сообщений в соцсетях региональное следственное управление СКР сейчас проводит проверку по данному факту.