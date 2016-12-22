Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангелогородец впервые испытал экзоскелет на своем рабочем месте Один из пилотов архангельского экзоскелета протестировал обновленную версию реабилитационного устройства в бытовых условиях. Он поднялся на «своих двоих» по лифту в офис, оценил комфорт использования такого изделия в повседневной деятельности.



«Действительно, новая версия экзоскелета более мобильна, в нем мне легче идти, чем в предыдущей версии. Он больше напоминает ходьбу настоящего человека, а не робота. На ровном месте, где нет ступеней, я мог бы себя комфортно чувствовать в нем в течение дня – работать, отдыхать, общаться с друзьями», - отметил пилот Сергей Рубинштейн, который, напомним, впервые в России



22 декабря 2016 года состоится подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «ЭкзоАтлет» и Северным государственным медицинским университетом по обучению московских специалистов использованию экзоскелета в реабилитационном процессе.



Кроме того студентам, преподавателям и специалистам лечебных учреждений области продемонстрируют возможности обеих версий реабилитационного устройства.

Компания «ЭкзоАтлет» привезла в Архангельск обновлённую версию экзоскелета, которая получила расширенные возможности использования его в быту, новую систему креплений и множество других изменений. Также московские инженеры смогли снизить шумность реабилитационного устройства.«Действительно, новая версия экзоскелета более мобильна, в нем мне легче идти, чем в предыдущей версии. Он больше напоминает ходьбу настоящего человека, а не робота. На ровном месте, где нет ступеней, я мог бы себя комфортно чувствовать в нем в течение дня – работать, отдыхать, общаться с друзьями», - отметил пилот Сергей Рубинштейн, который, напомним, впервые в России пошел в экзоскелете под венец 22 декабря 2016 года состоится подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «ЭкзоАтлет» и Северным государственным медицинским университетом по обучению московских специалистов использованию экзоскелета в реабилитационном процессе.Кроме того студентам, преподавателям и специалистам лечебных учреждений области продемонстрируют возможности обеих версий реабилитационного устройства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 592

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