Компания «ЭкзоАтлет» привезла в Архангельск обновлённую версию
экзоскелета, которая получила расширенные возможности использования его в быту, новую систему креплений и множество других изменений. Также московские инженеры смогли снизить шумность реабилитационного устройства.
«Действительно, новая версия экзоскелета более мобильна, в нем мне легче идти, чем в предыдущей версии. Он больше напоминает ходьбу настоящего человека, а не робота. На ровном месте, где нет ступеней, я мог бы себя комфортно чувствовать в нем в течение дня – работать, отдыхать, общаться с друзьями», - отметил пилот Сергей Рубинштейн, который, напомним, впервые в России пошел в экзоскелете под венец
.
22 декабря 2016 года состоится подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «ЭкзоАтлет» и Северным государственным медицинским университетом по обучению московских специалистов использованию экзоскелета в реабилитационном процессе.
Кроме того студентам, преподавателям и специалистам лечебных учреждений области продемонстрируют возможности обеих версий реабилитационного устройства.
13:15