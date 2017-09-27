Архангелогородка поразила зрителей телешоу на канале «Россия» своей чудо-памятью

Архангелогородке было предложено за 2 минуты запомнить таблицу со 196 японскими иероглифами. Далее ведущие, как в игре «Морской бой». называли ей клетку, на которой расположен знак, а Светлане необходимо было вспомнить, что за иероглиф на ней находится. Со всеми заданиями наша землячка успешно справилась, поразив весь зал своими способностями. По итогам зрительского голосования уникальная теника запоминания Светланы позволила ей занять третье место.



По специальности Светлана педагог, работает учителем начальных классов. Уникальным способностям она обучает и своих детей, которые уже умеют делать сложные вычисления без помощи калькулятора.



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