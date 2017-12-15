Архангелогородка раскрыла смысл «водорослевого флешмоба» на конференции с Путиным
сегодня 15:45
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Сегодня пресс-секретарь Корпорации развития Архангельской области Елена Ларионова-Яковлева рассказала о водорослевом пиаре и о том, как оказаться ближе к президенту Владимиру Путину.
Накануне соцсети облетел снимок
с пресс-конференции президента, где пресс-секретарь КРАО Елена Ларионова держит огромный плакат: «Водоросли. Архангельская область». Примечательно, что в мероприятии могли принять участие только члены журналистского сообщества. Елена Ларионова же аккредитовалась на конференцию под фамилией Яковлева и представляла подправительственное СМИ «Двина-Информ». Сегодня Елена рассказала, что для того, чтобы попасть на мероприятие ей пришлось прийти в восемь часов утра и проникнуть с первыми журналистами: «Можно сесть на первый ряд, правда, там есть красная ленточка, но не нужно на нее обращать внимания, просто садитесь и делайте вид, что так и должно быть», - рассказывает пресс-секретарь КРАО.
Что касается её вопроса, то, по мнению Ларионовой, он был скорее всего неинтересен президенту, поэтому он сделал вид, что не заметил плакат. Девушка хотела рассказать о беломорских водорослях. «У нас есть архангельский водорослевый комбинат – уникальное в России предприятие. Таких в России два предприятия – на Дальнем Востоке и у нас. На рынке сейчас много азиатских синтетических аналогов, от этого страдаем и мы и Дальний Восток. Те же БАДы, которые делает водорослевый комбинат, не пользуются доверием, потому что азиатская продукция вытесняет их с рынка», - рассказывает Елена.
Кроме того, девушка считает, что пресс-конференция Владимира Путина - отличная возможность для любого региона продвинуть себя и свои бренды. «И да, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Даже если проход закрыт - это ничего не значит, и только ты решаешь открыта эта дверь или закрыта!», - восклицает Ларионова.
16:53