Обманы покупателей, похоже, становятся уже привычными. Накануне Нового года некоторые северяне почти не смотрят на ценники, поэтому могут быть неприятно удивлены суммой, которую придется заплатить за покупку.

Попытка навязать клиенту сверхцену была зафиксирована в магазине «Пятерочка» на пр. Обводный канал, д. 29. Ж енщина хотела купить там колбасу «Докторская Ретро». Продукт был упакован изготовителем с указанием веса и стоимости. Однако на кассе колбаску продавец решил взвесить. Масса превысила ту, что указана на этикетке. Кассир потребовала у женщины 2 рубля 99 копеек за перевес.



Покупатель, зная законы заявил, что магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике, даже если цена изменилась.



Теперь обществу «Агроторг» придется ответить за административное правонарушение.

