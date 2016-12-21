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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске кассир «Пятерочки» пытался «содрать» с клиента дополнительную плату

Обманы покупателей, похоже, становятся уже привычными. Накануне Нового года некоторые северяне почти не смотрят на ценники, поэтому могут быть неприятно удивлены суммой, которую придется заплатить за покупку.
Попытка навязать клиенту сверхцену была зафиксирована в магазине «Пятерочка» на пр. Обводный канал, д. 29. Женщина хотела купить там колбасу «Докторская Ретро». Продукт был упакован изготовителем с указанием веса и стоимости. Однако на кассе колбаску продавец решил взвесить. Масса превысила ту, что указана на этикетке. Кассир потребовала у женщины 2 рубля 99 копеек за перевес.

Покупатель, зная законы заявил, что магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике, даже если цена изменилась. 
 
Теперь обществу «Агроторг» придется ответить за административное правонарушение. 
  
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просмотров: 3667
дата: 21.12.16 | 17:58
комментариев: 3
13 4
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Комментарии пользователей
Владимир Т. (3)
2 ру*** 99 копеек!!!! Аяйяйяйяй, грабеж средь бела дня!
22.12.16
10:40
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kemastreet (1)
Какой из ряда вон выходящий случай!Какая мужественная женщина!Её имя следует золотыми буквами вписать в историю борьбы за права потребителей.
21.12.16
18:05
+
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