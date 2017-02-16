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Архангельск: Общество

     

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Архангельск купит суда для перевозки островитян, создаст развязки и новые детсады

Депутаты городской Думы согласовали предложенные Администрацией областного центра изменения в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в связи с выделением из областной казны средств на развитие Архангельска.

Поступления средств в текущем году должны увеличиться на 230 млн. руб., в 2018 году – на 344 млн. руб., а в 2019 году – на 229 млн. руб.

Глава города Игорь Годзиш пояснил депутатам, что региональное Правительство согласовало финансирование программы развития Архангельска как административного центра региона. Поэтому в нее вошли проекты, которые обеспечивают проектирование и строительство транспортных развязок, нормальный въезд в город, соответствующие нормативам условия пассажирских перевозок на судах.

- У Архангельска много задач, связанных с развитием своих территорий, но областные деньги предназначены для финансирования проектов, работающих на всех жителей области. Средства выделяются на условиях софинансирования из городского бюджета, поэтому вносятся изменения не только в его доходную часть, но и перераспределяются расходы бюджета на те или иные цели, - рассказал о принципе формирования предложений Игорь Годзиш

В результате бюджетные ассигнования пойдут на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Так, в 2017 году запланировано приступить к приобретению речных судов для организации пассажирских перевозок на островные территории, строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный буян и пр. Обводный канала, реконструкции пересечения ул. Урицкого и пр. Обводный канал, а также строительству детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска.

В 2018 году предполагается продолжить программу приобретения речных судов, строительство развязки на пересечении ул. Смольный буян и пр. Обводный канала и реконструкцию пересечения ул. Урицкого и пр. Обводный канал и строительство детского сада в п. Турдеевск, а также приступить к строительству модульных водоочистных сооружений для обеспечения южных округов города и детского комбината на 280 мест на Майской Горке. Финансирование на завершение строительства комбината, водоочистных сооружений и приобретение речных судов заложено на плановый период 2019 года.

В ходе обсуждения и голосования большинство депутатов поддержало целесообразность распределения средств на указанные цели. В ближайшее время проекты начнут реализовываться.


  
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просмотров: 127
дата: 16.02.17 | 09:56
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
А если ещё пару депутатов (дутататш)-миллиардеров, объявят се6я банкротом?! Да что там миллиардеры, мы, простые граждане, и идут все гвардии со своим "королём" лесом.
16.02.17
10:05
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