С 5 на 6 октября город Архангельск за исключением окраин останется без воды

С 19 часов 5 октября до 10 часов следующего дня предприятие «Водоканал» планирует ремонтные работы на сетях водопровода и Центральных очистных сооружениях. Это потребует отключения водоснабжения во всем городе за исключением ряда районов.

Главная цель проведения работ – повышение надежности обеспечения водоснабжением потребителей города. Для этого необходимо восстановить работоспособность отдельных узлов путем замены затворов и задвижек.Параллельно будет произведена замена запирающей арматуры на более мелких магистралях и водопроводных вводах в ряд зданий, что позволит минимизировать охват отключений в случае аварий, говорится в сообщении администрации города.На период проведения работ без водоснабжения останутся все районы города, кроме Силикатчиков, поселка Талаги, Нефтебазы, района Экономии и Северного округа.Горожан просят сделать необходимый запас воды.