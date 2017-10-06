Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
1034
04.10.17
822
05.10.17
699
05.10.17
679
04.10.17
670
05.10.17
619
04.10.17
611
реклама
реклама
Новости компаний
05.10.17
225
04.10.17
150
05.10.17
148
04.10.17
142
05.10.17
141
05.10.17
138
04.10.17
132
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Архангельск попал в рейтинг самых чистых городов России

сегодня 16:22
156 1
Всероссийский ТОП чистоты составлен по оценкам местных жителей. Столица Поморья оказалась на 97 позиции как наименее чистый город.
 >
Фото: rweek.ru

Рейтинг составлялся по результатам опроса местных жителей. Свое мнение высказали 970 северян. 

Самими чистыми городами были признаны Грозный, Нижневартовск и Армавир. Самые экологически неблагополучные города — это Архангельск, Саратов, Волгоград, Махачкала.

 


156 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Тарзан
06.10.17
16:57
Опять рейтинги! Про одни рейтинги пишут
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Вода появится в кранах всех архангелогородцев к концу рабочего дня
Общество | Новости раздела
 
«Водоканал» продолжает информировать архангелогородцев о новых отключениях воды
«Водоканал» продолжает информировать архангелогородцев о новых отключениях воды
Пока коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в центральной части Архангельска, «Водоканал» информирует жителей областного центра о новых отключениях. На этот раз они коснутся южной части города.
сегодня 17:25
22 1
bathet: давайте выпускать новость раз в час, а то не понятно что с водой...
 
39 молодых специалистов-медиков чествовали в архангельской горбольнице
39 молодых специалистов-медиков чествовали в архангельской горбольнице
В Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич состоялось посвящение молодых специалистов. В этом году к трудовой деятельности приступили 25 врачей и 14 медицинских сестер.
сегодня 16:51
74
 
Вода появится в кранах всех архангелогородцев к концу рабочего дня
Вода появится в кранах всех архангелогородцев к концу рабочего дня
«Водоканал» продолжает работы по восстановлению водоснабжения города после ночного ремонта. Изначально планировалась завершить работы к утру, однако из-за появившихся проблем вода в домах появится лишь к вечеру.
сегодня 16:24
354 3
bathet: Новость не последняя конечно. ...
 
Архангельск попал в рейтинг самых чистых городов России
Архангельск попал в рейтинг самых чистых городов России
Всероссийский ТОП чистоты составлен по оценкам местных жителей. Столица Поморья оказалась на 97 позиции как наименее чистый город.
сегодня 16:22
157 1
Тарзан: Опять рейтинги! Про одни рейтинги пишут...
 
Заказавший на Украине наркотики житель Поморья получил 6 лет колонии
Заказавший на Украине наркотики житель Поморья получил 6 лет колонии
В Поморье пресечён контрабандный канал поступления психотропных веществ из Украины. Наркодилер получил 6 лет колонии строгого режима.
сегодня 15:51
100
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080