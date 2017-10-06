Архангельск попал в рейтинг самых чистых городов России
сегодня 16:22
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Всероссийский ТОП чистоты составлен по оценкам местных жителей. Столица Поморья оказалась на 97 позиции как наименее чистый город.
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06 октября, пятница 17:30
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$58.53
€70.43
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Рейтинг составлялся по результатам опроса местных жителей. Свое мнение высказали 970 северян.
Самими чистыми городами были признаны Грозный, Нижневартовск и Армавир. Самые экологически неблагополучные города — это Архангельск, Саратов, Волгоград, Махачкала.
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16:57