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Общество | Главные новости

Архангельск станет местом встречи Сергея Лаврова с его коллегой из Финляндии

сегодня 15:35
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МИД России подтвердил договоренность об организации очередной встречи министров иностранных дел России и Финляндии Сергея Лаврова и Тимо Сойни. Она состоится в Архангельске 18-19 октября.
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Фото: vistanews.ru
Главы МИД России и Финляндии в рамках министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона проведут переговоры 18-19 октября в Архангельске.

Добавим, накануне президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё в ходе беседы по телефону обсудили инициативу об учреждении миротворческой миссии в Донбассе. Также главы государств рассмотрели проблематику укрепления стабильности и безопасности на Балтике и сотрудничества в Арктике.
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Архангельск станет местом встречи Сергея Лаврова с его коллегой из Финляндии
Архангельск станет местом встречи Сергея Лаврова с его коллегой из Финляндии
МИД России подтвердил договоренность об организации очередной встречи министров иностранных дел России и Финляндии Сергея Лаврова и Тимо Сойни. Она состоится в Архангельске 18-19 октября.
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