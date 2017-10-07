Архангельск станет местом встречи Сергея Лаврова с его коллегой из Финляндии

МИД России подтвердил договоренность об организации очередной встречи министров иностранных дел России и Финляндии Сергея Лаврова и Тимо Сойни. Она состоится в Архангельске 18-19 октября.

Главы МИД России и Финляндии в рамках министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона проведут переговоры 18-19 октября в Архангельске.Добавим, накануне президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё в ходе беседы по телефону обсудили инициативу об учреждении миротворческой миссии в Донбассе. Также главы государств рассмотрели проблематику укрепления стабильности и безопасности на Балтике и сотрудничества в Арктике.