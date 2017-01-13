Архангельск: Общество

фото, видео с места события Архангельская епархия назвала молодежный форум «Message 2017» сектантским В областном центре стартовал молодежный христианский форум. Участие в нем принимают финалист отборочного тура «Евровидения» Миша Нокарашвили (г. Минск), писатель Виктор Судаков (г. Екатеринбург), лидер группы «Шарфы» Дмитрий Шлетгауэр. Организаторы мероприятия называют его первым молодежным христианским форумом в Архангельске. Проводят его под девизом – «Реализуй свой потенциал». Участникам форума его организаторы обещают новые знакомства, вдохновляющие выступления спикеров, актуальные и практичные мастер классы.



Энтузиазм протестантов не разделяют представители архангельской епархии. Они считают, что форум организован печально известной сектой неохаризматов «Новое поколение». На сайте епархии сказано: «Лидер "Нового поколения" Сергей Латышев, по нашему мнению, фигура одиозная не только для традиционных протестантских сообществ Архангельска, но и в Российской церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ, организация объединяющая харизматические группы России), «епископом» которой он является. По словам очевидцев, Латышев не скрывает своей ненависти к исламу, на проповедях и выступлениях использует наркоманский жаргон, символы и образы сатанинского происхождения».



Кроме того, священнослужители утверждают о появлении в ряде СМИ недостоверной информации об участии православных священников Архангельской епархии в круглом столе на тему «Участие христианских церквей в решении проблем современной молодежи», который будет проходить в рамках форума. Своё участие они опровергли.

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