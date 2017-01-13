наверх
Новости Архангельска
14 января, суббота 19:11
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
13.01.17
Итальянский язык индивидуально и в группах
170
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
118
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
108
13.01.17
Компьютерный кружок для почтенных жителей Архангельска организуют в библиотеке
89
11.01.17
Tele2 подводит итоги 2016 года
81
13.01.17
На ЖК «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» монтируют вентилируемый фасад
75
13.01.17
«Россети» инвестируют в развитие энергосистемы Архангельской области 3 млрд рублей
74
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельская епархия назвала молодежный форум «Message 2017» сектантским

В областном центре стартовал молодежный христианский форум. Участие в нем принимают финалист отборочного тура «Евровидения» Миша Нокарашвили (г. Минск), писатель Виктор Судаков (г. Екатеринбург), лидер группы «Шарфы» Дмитрий Шлетгауэр.
Организаторы мероприятия называют его первым молодежным христианским форумом в Архангельске. Проводят его под девизом – «Реализуй свой потенциал». Участникам форума его организаторы обещают новые знакомства, вдохновляющие выступления спикеров, актуальные и практичные мастер классы.
 
Энтузиазм протестантов не разделяют представители архангельской епархии. Они считают, что форум организован печально известной сектой неохаризматов «Новое поколение». На сайте епархии сказано: «Лидер "Нового поколения" Сергей Латышев, по нашему мнению, фигура одиозная не только для традиционных протестантских сообществ Архангельска, но и в Российской церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ, организация объединяющая харизматические группы России), «епископом» которой он является. По словам очевидцев, Латышев не скрывает своей ненависти к исламу, на проповедях и выступлениях использует наркоманский жаргон, символы и образы сатанинского происхождения».

Кроме того, священнослужители утверждают о появлении в ряде СМИ недостоверной информации об участии православных священников Архангельской епархии в круглом столе на тему «Участие христианских церквей в решении проблем современной молодежи», который будет проходить в рамках форума. Своё участие они опровергли. 
  
версия для печати
  
просмотров: 854
дата: 13.01.17 | 15:17
комментариев: 4
0 2
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
naprimer (2)
Уже и до Щелкунчика добрались, грех узрели. Самое интересное, что дореволюционные попы нормально относились, а нынешним уже и балет не нравится
13.01.17
23:13
+
показать 2  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
А почему это Епархия позволяет себе оскор***ть чуЙства верующих? Эти бородатые края потеряли? :)
13.01.17
16:00
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080