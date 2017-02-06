Организация планирует начать мониторинг уровня зарплат в Поморье, который покажет сколько человек в регионе получают жалованье ниже уровня МРОТ, в которое включены «северные».

Федерация профсоюзов Архангельской области уже несколько лет подряд ведёт борьбу за начисление «северных» сверх минимального размера оплаты труда.

Если раньше суды в этом вопросе вставали на сторону работников, то январское решение областного суда создало прецедент, практически перечёркивающий всё, чего удалось добиться работникам за эти годы.

В связи с этим Президиум федерации профсоюзов Архангельской области разработал новые этапы акции «МРОТ по закону!», которые будут реализованы в 2017 году.



Организация начинает «тотальный» мониторинг уровня заработной платы в регионе. Он коснётся всех организаций и учреждений, где созданы первичные профсоюзные организации и должен показать общую картину того, сколько работников получают зарплату на уровне или ниже МРОТ, в которую включены районный коэффициент и северная надбавка.



«Получив эти данные, мы планируем провести очередную встречу профактива с губернатором Архангельской области, — говорит председатель федерации Алла Сафонова, — где сможем обсудить эту проблему. Также мы согласовываем дату проведения в ближайшее время встречи по проблеме «МРОТ + северные» с областной прокуратурой, которая до настоящего времени всегда поддерживала позицию профсоюзов».



Двойственная позиция по этому вопросу сложилась и в Верховном Суде РФ. До августа 2016 он наставивал на начислении «северных» надбавок сверх МРОТ. Затем была опубликована противоположная позиция, согласно которой заработная плата вместе с районным коэффициентом, а также процентной надбавкой за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, может быть равна размеру МРОТ.

В связи с этим в декабре 2016 года профсоюзы направили обращение в Верховный Суд РФ с просьбой разъяснить позицию. В ответе было сказано: «С гражданами и организациями Верховный Суд РФ переписку не ведёт и не может давать им разъяснения вне установленных законом процессуальных норм».

Таким образом, в отсутствии чёткого законодательного закрепления понятийного аппарата МРОТ и различной судебной практики по аналогичной категории дел, в настоящее время наблюдается правовой вакуум в решении проблемы «МРОТ + северные».

Профсоюзы подготовили обращения с просьбой поддержать принцип начисления «северных» сверх МРОТ, которые планируется направить в адрес федерации независимых профсоюзов России, а также депутатам Госдумы от Архангельской области.